بوتين يأمل فى حل أزمة الغاز بين موسكو وكييف

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله فى أن تنتهي المفاوضات المعقدة مع أوكرانيا حول الغاز بالتوصل إلى حلول مقبولة للطرفين.



وقال بوتين - خلال لقاء مع ممثلي الأعمال الألمان في سوتشي، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "أرى أن الأطراف المتفاوضة تطلق مواقف متباينة، وأقول بصراحة من الصعب للغاية تنفيذها، ولكنني آمل أن يجد المشاركون في المفاوضات حلولًا مقبولة".



يُذكر أن مدة سريان عقد توريد وعبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا ينتهي هذا العام، وقد قدم الجانب الروسي أثناء المشاورات الثلاثية الأخيرة بمشاركة المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي، مقترحَا لحل شامل لقضية النقل والتقاضي وإمدادات الغاز إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه، ولم يتم تحديد موعد اجتماع الثلاثية الوزارية القادمة في هذا الشأن.

