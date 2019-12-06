مستقبل وطن بمرسى علم ينظم ندوة "لا للعنف ضد المرأة"

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة البحر الأحمر، ندوة بعنوان "لا للعنف ضد المرأة" بمدينة مرسى علم جنوب المحافظة بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمدينة، بمقر مكتبة مصر العامة.



وذلك في إطار اهتمام الحزب بالقضايا العامة لجميع طوائف المجتمع للعمل على عمل توعية حقيقية لهم في مختلف المجالات والموضوعات، وتقديرًا من الأمانة لدور المرأة الفعال والمؤثر باعتبارها نصف المجتمع، إن لم تكن المجتمع كله.



وقال رمضان الميثاق، أمين الحزب بالمدينة، إن الندوة تناولت أهم التحديات التي تهم المرأة، وأهم القوانين التي صدرت مؤخرًا للحفاظ على حقوق المرأة في المجتمع، مؤكدا أن المرأة لها وضع خاص ودور بارز، وأن هناك الكثير من النماذج التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المرأة شريك أساسي في التنمية المستدامة في المجتمع.



اختتمت الندوة بعرض الأسئلة الحوارية التي تهم المرأة، خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وأهم العقوبات عند تعرض الفتاة أو المرأة للعنف.