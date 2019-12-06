حقيقة وفاة سلطان الطرب "جورج وسوف"

انتشرت مؤخرًا شائعة وفاة المطرب اللبناني جورج وسوف وذلك، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما نفاه بشكل كوميدي عبر حسابه بموقع "انستجرام".



وكذب وسوف الخبر ونشر "كاريكاتير" له وعلق قائلًا: "المخترع شائعة انو متت بقلو: عبيب ألبي".



يُذكر أن وسوف لايزال في لبنان، في منزله بمنطقة بحرصاف ولم ينتقل إلى سوريا على الإطلاق في هذه الفترة، ووضعه الصحي ممتاز ولا يعاني من أي عوارض أو أمراض، طبقًا لعدة تقارير لبنانية.

