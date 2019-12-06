بالأسماء.. التعيينات الجديدة لحزب الغد

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قرارًا بتعيين رجل الأعمال محمد عزت محمد القاضي نائب رئيس الحزب بدولة الكويت، كما تم تعيين عبدالعزيز حسن عبدالعزيز مساعد أول لجنة الشباب والرياضة بلجنة الحزب بالقليوبية، وتعيين مجدي محمد محمد إبراهيم الألفي منسقًا عامًا للحزب بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأضاف "الغد"، أنه تم تعيين محمد عبدالوارث محمد بدر منسقًا عامًا لأمانة الاتحاد الدولي للمصريين بالخارج.



و كان "موسى" أصدر قرارًا بتعيين اللواء أركان حرب فؤاد يوسف أحمد فيود نائبًا لرئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجي، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر، والخبير الاستراتيجي والعسكري، كما شارك في حرب الاستنزاف وحرب الخليج.



وشغل "فيود" العديد من المناصب القيادية في القوات المسلحة، وحاصل على الزمالة من أكاديمية ناصر العسكرية، وبكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس ماجيستير التاريخ من جامعة حلوان، كما حصل على نوط الخدمة الطويلة ونوط القدوة الحسنة ونوط الخدمة الممتازة وميدالية أكتوبر.



ويستكمل حزب الغد تشكيلاته المركزية والمحلية وهيكله التنظيمي استعدادًا للانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة.