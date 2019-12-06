ليبيا: قرار اليونان طرد سفيرنا لديها غير مقبول

قال وزير خارجية ليبيا محمد سيالة، اليوم الجمعة، إن قرار اليونان بطرد السفير غير مقبول.



جاء ذلك عقب إعلان اليونان طرد السفير الليبي على خلفية توقيع مذكرتي التفاهم بين حكومة السراج وتركيا.



وقال سيالة "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل".



وأشار أن قرار طرد السفير "يخص اليونان وسنحتفظ بحقنا في إبرام التفاهمات مع من نريد".



وأكد سيالة أن "لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة".



ولفت إلى أن اليونان "ماطلت في التفاهم معنا بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ عام 2004".