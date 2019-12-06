الأمم المتحدة تدعو إيران للإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نقلا عن فضائية "العربية"، أنّ ما لا يقل عن 7000 آلاف شخص تم اعتقالهم في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية منتصف الشهر الفائت، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا.



ودعت الأمم المتحدة، إيران للإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات، لأن التقارير تتحدث عن مقتل 400 محتج في إيران.



وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان أيضًا إنها حصلت على "شريط فيديو تم التحقق منه" يظهر قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين بنية القتل على ما يبدو.



وأضافت المفوضية أن لديها "معلومات تشير إلى مقتل 208 أشخاص على الأقل" خلال الاضطرابات، ما يدعم عدد القتلى الذي سبق أن قدمته منظمة العفو الدولية.



وأضاف البيان "هناك أيضا تقارير لم تتمكن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من التحقق منها حتى الآن تشير إلى مقتل أكثر من ضعف هذا العدد".



وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إن شريط الفيديو الذي حصل عليه مكتبها يظهر "استخدام عنف شديد ضد المحتجين".