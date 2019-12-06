بالفيديو.. الجزائر تشتعل مرة أخرى قبل مناظرة اليوم التاريخية

اشتعلت الاحتجاجات في الجزائر، اليوم الجمعة، لمواصلة الاحتجاجات في الجمعة الـ42، وذلك قبل فترة وجيزة من انطلاق المناظرة التليفزيونية التاريخية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر لها مساء، اليوم الجمعة.



ويرفض المحتجون إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ورحيل جميع رجال الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.



ويطالب المحتجون أيضًا بمحاكمة أبرز رجال بوتفليقة، وعلى رأسهم رئيسا وزراء سابقين وعدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال، في قضايا فساد تخص مصانع سيارات، بالإضافة إلى مصادر تمويل الحملة الانتخابية للمرشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الملغاة.



وتحاول 5 أسماء المنافسة على الانتخابات الرئاسية الجزائرية، إلا أن الرفض الشعبي لإجراء الانتخابات جعل الحملات الانتخابية صعبة للغاية على المرشحين، حيث يرى المتظاهرون أن بعضهم يعود للنظام السابق.



وستنطلق بعد قليل المناظرة التليفزيونية بين المرشحين الخمسة على الهواء مباشرة، وهي المناظرة الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، وسيتم نقلها على الهواء مباشرة على كل القنوات الجزائرية.



