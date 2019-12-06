الجمعة 06 ديسمبر 2019 الموافق 09 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

14 مليون حالة إصابة بالسرطان سنويًا على مستوى العالم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:34 م
جريدة الدستور
سارة سعودى
طباعة
قال الدكتور رامي محفوظ، رئيس قسم علم الأمراض في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، إن لدينا 14 مليون حالة اصابة بالسرطان سنويًا على مستوى العالم، ويوجد لدينا 700 دواء مسجل داخل منظمة FDA العالمية لعلاج السرطان.

جاء ذلك خلال لقاء طبي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يتناول مستقبل الرعاية الصحية المشخصنة والتطور الحاصل في الطب الدقيق وعلم الوراثة، ويسلّط الضوء على الدور الذي يلعبه علم الوراثة في علاج مرض السرطان والتقدم التكنولوجي في تسريع التطور في الطب الدقيق، بحضور إعلاميين من الدول العربية وبمشاركة مؤسسات غير حكومية تعنى بالمرضى، في العاصمة الأردنية عمان.

وتخلل اللقاء حلقة حوارية جمع بين خبراء من دول عربية مختلفة هم الدكتور رامي محفوظ، دكتور جامعي ورئيس قسم علم الأمراض في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، والدكتور عمر شفيق محاضر في علم الأورام بجامعة عين شمس في مصر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرية للعلوم الطبية، والدكتور صلاح عباسي، استشاري أمراض الأورام وأمراض الدم في مجمع الخالدي الطبي في عمان، حيث تشاركوا بخبراتهم وتم عرض مجموعة من الدراسات التي تظهر التطبيق السريري لعلم الوراثة والحلول المتطورة بهدف التوصل إلى نتائج أفضل في عملية علاج السرطان.

وأوضح اللقاء، أن الرعاية الصحية المشخصنة تعمل من خلال جمع وتحليل بيانات المرضى ومقارنتها بالبيانات من مرضى آخرين يعانون من المرض نفسه، وتظهر الاختلافات التي يتميز بها كل شخص ما يوفر فهم أعمق لهذا المرض وتقدم معلومات حول كيفية استجابة المريض للعلاج، ما يساعد في اتخاذ الخيارات المناسبة لعلاج ناجح.

وفي كلمة ألقاها بالفعالية، هشام صبري، رئيس منطقة المشرق في شركة روش، تناول مرض السرطان قائلًا: "كل شخص مصاب بالسرطان هو فريد من نوعه وكذلك المظهر الجيني لورم كل مريض فريد من نوعه وقد يحمل المفتاح لعلاج السرطان"، مؤكدًا أن العلاج يمكن تحديده بحسب حالة كل فرد، والأهم من ذلك هو مساعدة المرضى على تجنب العلاجات غير الضرورية.

وفي ذات السياق أكدت مايا حلباوي، مديرة الشئون العامة والسياسة في الشرق الأوسط، أكّدت أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في نظام الرعاية الصحية لضمان استفادة المرضى من الرعاية الصحية الشخصية، مشيرة إلى أن المريض يحتاج إلى مناقشة احتياجاته لمساعدة أنظمة الرعاية الصحية على تطوير حلول وسياسات تهم حقًا المريض بما في ذلك المحافظة على خصوصية المريض وبياناته الشخصية.

وخلال الحلقة الحوارية، أشار الدكتور صلاح عباسي استشاري أمراض الأورام وأمراض الدم في مجمع الخالدي الطبي في عمان، إلى أن الطب الدقيق هو فن تخصيص الرعاية الصحية لكل مريض بناء على احتياجاته الخاصة وبالاعتماد على معلوماته النسيجية والجينية وظروفه الصحية.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور عمرو شفيق، أستاذ علم الأورام في جامعة عين شمس في مصر، أنه حان الوقت للبدء في استخدام كل الأسلحة الطبية لمكافحة السرطان، ويعتبر التحليل الجيني الشامل للأورام هو بداية لعهد جديد من الأساليب الحديثة التى تؤدى إلى معرفة أوسع للمرض الخاص بكل مريض على حدة، ما يؤدي لتخصيص علاج مناسب لكل مريض.

وأوضح أن العلاجات الحديثة تواجه عددًا من التحديات أهمها تقبل المريض لها، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للأطباء الذين يلقى على عاتقهم توفير كل المعلومات عن العلاجات الجديدة وتوصيلها للمريض، وتوضيح فرص الشفاء الأكبر التي ستكون متاحة، مضيفًا أن العلاج المشخصن مفهوم جديد سيصبح بعد فترة العلاج المتفق عليه.

و من جهته، اعتبر الدكتور رامي محفوظ، أن الطب الشخصي من خلال الاختبارات الجينية سيصبح بمثابة السمة المميزة التي يتمتع بها الجيل القادم، حيث سيتمكن المرضى من استخدام أحدث التقنيات المخبرية والذكاء الاصطناعي التي تتيح لهم تخطي الحدود والحصول على مختلف الآراء وخيارات العلاج من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن الطب المعملي يواكب التطورات التكنولوجية، حيث أصبح لديهم القدرة على التحكم في جينات المرض، موضحا أنه أصبح لدينا نوعين من العلاجات " علاج مشخصن وعلاج تقليدي، فالعلاج التقليدي يعطى لجميع مرضى السرطان ونسبة 20% يستجيبون له، بينما يحدث لآخرين أعراض جانبية، أما العلاج المشخصن فيعتمد على تحليل جينات الانسان وجيمات الخلايا المريضة فتصبح الرؤيا أكثر وضوحا للمرض مما يزيد من فاعلية الأدوية المستخدمة في العلاج.


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

إخلاء سبيل مدير "أبليكس للتخسيس" بكفالة مالية

منذ حوالي 21 ساعة

القبض على شرطى "مزيف" اعتدى على طفل فى الإسكندرية

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق سارة نخلة بعد تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد بداية الشتاء وسقوط الأمطار

الصور

image description

كواليس.. مباراة بيراميدز والنجوم في كأس مصر

image description

نجوم الفن في عزاء محمد خيري بمسجد عمر مكرم

image description

"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي

image description

تدريب الأهلي الأخير قبل لقاء الهلال السوداني

image description

قافلة سكانية بعزبة حوض 10 بحي ثان المنتزه

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف موعد بداية الشتاء وسقوط الأمطار

عودة أسامة كمال.. بكري يكشف أبرز التغييرات في الخريطة الإعلامية

شيريهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صورة

جامعة القاهرة: إعفاء من توفى والده أثناء الدراسة من المصروفات

أيام زمان

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

أسرار صفاء أبوالسعود.. «رفضت الزواج من أمير عربي وتزوجت آخر»

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

نجم الساعة

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الصحة

أفضل 4 أنظمة غذائية لمحاربة السرطان

"الأكل المقيد زمنيا" يحسن صحة مرضى متلازمة التمثيل الغذائي

7 نصائح لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

السيليكون ينقذ حياة بريطانية

الرئيس نيوز

نهاية مأساوية لملكة جمال باكستان

اعتزل بعد "مذبحة بورسعيد".. مهاجم الأهلي يعود للملاعب

اليونان تطرد السفير الليبي بعد اتفاق السراج وأردوغان

"محمد" ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 في أمريكا

منوعات

"يوتيوب" تكشف عن سياساتها الجديد لتحمل ألعاب الفيديو العنيفة

دخان الشواء يؤثر على عقول المواليد

تحذيرات من مخاطر تهدد التنوع البيولوجي بالمياه العذبة

العلماء يحذرون من"هجمات شرسة" لعصابات الفئران

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إصابة 7 تلاميذ بالجدري في مدرسة الزرقة الابتدائية بقنا

بعد مرور ٨ سنوات .. شهادة استثمار بالصحافة المدرسية في الوادي تحصد٥٠ ألف جنيه

جامعة أسيوط تعلن نجاح حملة التوعية بسرطان الرجال في الوصول إلى ٣٠ ألف مواطن

إسلام سياسي

كاتب إماراتي: قطر ليس لديها استعداد حقيقي لتخلي عن الإرهاب

"عبدالرضا شهلايي".. رجل إيران في اليمن خصصت أمريكا 15 مليونًا مقابل معلومات عنه

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

ليزا سميث.. رحلة من "دفاع أيرلندا" إلى "داعش" تنتهي في السجن

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السلطان طومان باى
جمال طه
مصر وثلاثة تحديات خارجية جديدة
محمد أبو حامد
معضلة الإجماع
ماجد حبته
بارون ترامب.. وتحذلق المتثاقفين
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة التاسعة لـ"كل رجال الباشا"

"الفوجة" ثاني محاضرات قصر المانسترلي غدًا

انطلاق فعاليات مؤتمر نادي القصة القصيرة بثقافة أسيوط

مجلة بابيخو المكسيكية تنشر سبع قصائد للشاعر أحمد الشهاوي

صفحتنا ع الفيس بوك