14 مليون حالة إصابة بالسرطان سنويًا على مستوى العالم

قال الدكتور رامي محفوظ، رئيس قسم علم الأمراض في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، إن لدينا 14 مليون حالة اصابة بالسرطان سنويًا على مستوى العالم، ويوجد لدينا 700 دواء مسجل داخل منظمة FDA العالمية لعلاج السرطان.



جاء ذلك خلال لقاء طبي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يتناول مستقبل الرعاية الصحية المشخصنة والتطور الحاصل في الطب الدقيق وعلم الوراثة، ويسلّط الضوء على الدور الذي يلعبه علم الوراثة في علاج مرض السرطان والتقدم التكنولوجي في تسريع التطور في الطب الدقيق، بحضور إعلاميين من الدول العربية وبمشاركة مؤسسات غير حكومية تعنى بالمرضى، في العاصمة الأردنية عمان.



وتخلل اللقاء حلقة حوارية جمع بين خبراء من دول عربية مختلفة هم الدكتور رامي محفوظ، دكتور جامعي ورئيس قسم علم الأمراض في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، والدكتور عمر شفيق محاضر في علم الأورام بجامعة عين شمس في مصر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرية للعلوم الطبية، والدكتور صلاح عباسي، استشاري أمراض الأورام وأمراض الدم في مجمع الخالدي الطبي في عمان، حيث تشاركوا بخبراتهم وتم عرض مجموعة من الدراسات التي تظهر التطبيق السريري لعلم الوراثة والحلول المتطورة بهدف التوصل إلى نتائج أفضل في عملية علاج السرطان.



وأوضح اللقاء، أن الرعاية الصحية المشخصنة تعمل من خلال جمع وتحليل بيانات المرضى ومقارنتها بالبيانات من مرضى آخرين يعانون من المرض نفسه، وتظهر الاختلافات التي يتميز بها كل شخص ما يوفر فهم أعمق لهذا المرض وتقدم معلومات حول كيفية استجابة المريض للعلاج، ما يساعد في اتخاذ الخيارات المناسبة لعلاج ناجح.



وفي كلمة ألقاها بالفعالية، هشام صبري، رئيس منطقة المشرق في شركة روش، تناول مرض السرطان قائلًا: "كل شخص مصاب بالسرطان هو فريد من نوعه وكذلك المظهر الجيني لورم كل مريض فريد من نوعه وقد يحمل المفتاح لعلاج السرطان"، مؤكدًا أن العلاج يمكن تحديده بحسب حالة كل فرد، والأهم من ذلك هو مساعدة المرضى على تجنب العلاجات غير الضرورية.



وفي ذات السياق أكدت مايا حلباوي، مديرة الشئون العامة والسياسة في الشرق الأوسط، أكّدت أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في نظام الرعاية الصحية لضمان استفادة المرضى من الرعاية الصحية الشخصية، مشيرة إلى أن المريض يحتاج إلى مناقشة احتياجاته لمساعدة أنظمة الرعاية الصحية على تطوير حلول وسياسات تهم حقًا المريض بما في ذلك المحافظة على خصوصية المريض وبياناته الشخصية.



وخلال الحلقة الحوارية، أشار الدكتور صلاح عباسي استشاري أمراض الأورام وأمراض الدم في مجمع الخالدي الطبي في عمان، إلى أن الطب الدقيق هو فن تخصيص الرعاية الصحية لكل مريض بناء على احتياجاته الخاصة وبالاعتماد على معلوماته النسيجية والجينية وظروفه الصحية.



وفى ذات السياق، أكد الدكتور عمرو شفيق، أستاذ علم الأورام في جامعة عين شمس في مصر، أنه حان الوقت للبدء في استخدام كل الأسلحة الطبية لمكافحة السرطان، ويعتبر التحليل الجيني الشامل للأورام هو بداية لعهد جديد من الأساليب الحديثة التى تؤدى إلى معرفة أوسع للمرض الخاص بكل مريض على حدة، ما يؤدي لتخصيص علاج مناسب لكل مريض.



وأوضح أن العلاجات الحديثة تواجه عددًا من التحديات أهمها تقبل المريض لها، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للأطباء الذين يلقى على عاتقهم توفير كل المعلومات عن العلاجات الجديدة وتوصيلها للمريض، وتوضيح فرص الشفاء الأكبر التي ستكون متاحة، مضيفًا أن العلاج المشخصن مفهوم جديد سيصبح بعد فترة العلاج المتفق عليه.



و من جهته، اعتبر الدكتور رامي محفوظ، أن الطب الشخصي من خلال الاختبارات الجينية سيصبح بمثابة السمة المميزة التي يتمتع بها الجيل القادم، حيث سيتمكن المرضى من استخدام أحدث التقنيات المخبرية والذكاء الاصطناعي التي تتيح لهم تخطي الحدود والحصول على مختلف الآراء وخيارات العلاج من جميع أنحاء العالم.



وأضاف أن الطب المعملي يواكب التطورات التكنولوجية، حيث أصبح لديهم القدرة على التحكم في جينات المرض، موضحا أنه أصبح لدينا نوعين من العلاجات " علاج مشخصن وعلاج تقليدي، فالعلاج التقليدي يعطى لجميع مرضى السرطان ونسبة 20% يستجيبون له، بينما يحدث لآخرين أعراض جانبية، أما العلاج المشخصن فيعتمد على تحليل جينات الانسان وجيمات الخلايا المريضة فتصبح الرؤيا أكثر وضوحا للمرض مما يزيد من فاعلية الأدوية المستخدمة في العلاج.





