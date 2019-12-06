وزير الأوقاف: الدولة المصرية تطبق مفهوم الأخذ بالأسباب

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن "العمل والأخذ بالأسباب من أفضل العبادات، وهو واجب الوقت والفريضة الغائبة والجهاد البنائي، ولن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمر دنيانا، فإن تفوقنا في أمر دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا".



كما أكد وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة اليوم، بمحافظة الدقهلية، أن الزراعة قوة، والصناعة قوة، والتعدين قوة، وإعداد الجيوش وتجهيزها قوة، والإنفاق على إعدادها أعلى درجات الإنفاق في سبيل الله "عز وجل"، مضيفًا: "ما تقوم به الدولة المصرية في وقتنا الراهن هو التطبيق العملي الواعي لمفهوم الأخذ بالأسباب، والتوكل على الله في النتائج، والله -عز وجل- يعطي من يأخذ بالأسباب مسلمًا كان أم غير مسلم، مؤمنًا كان أم غير مؤمن".



وأضاف: "الأسباب لا تعمل بطبيعتها إنما بإعمال الله عز وجل لها، والأسباب لا تؤدي إلى المسببات بطبيعتها إنما بإجراء الله -عز وجل- للمسببات على الأسباب"، متابعًا: "الله قادر على أن يجريها أو لا يجريها كما حدث في عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم "عليه السلام"، وعدم هضم الحوت لسيدنا يونس "عليه السلام"، فلا ينبغي أن يغتر صاحب مال بماله كما فعل قارون عندما اغتر بماله، وقال: "إنما أوتيته على علم عندي "فخسف الله عز وجل به وبداره الأرض، ولا يغتر إنسان بعلمه أو جاهه أو صحته، فكل ذلك عطاء من يملك المنح والمنع والإبقاء والنزع".