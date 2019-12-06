تونس: توقع تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع

توقع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، اليوم الجمعة، طرح الحكومة الجديدة خلال أسبوع في أعقاب ثلاثة أسابيع من المشاورات مع الأحزاب.



وصرح الجملي للصحفيين في قصر الضيافة بضاحية قرطاج، حيث تجري مفاوضات تشكيل الحكومة "ما يزال أمامنا الوقت.



الأهم من ذلك هو تشكيل حكومة ملائمة للمرحلة التي تمر بها البلاد، حكومة كفاءات وطنية قادرة على

تحسين الأوضاع التي تعاني منها البلاد".



وأضاف الجملي: "حريص لأن تكون الحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل جاهزة"، ورشحت حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم السادس من أكتوبر الماضي، الجملى وكلفه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 15 نوفمبر للبدء بتشكيل الحكومة.