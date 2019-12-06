وزير الأوقاف: العمل ليس للفقراء فقط

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن العمل ليس للفقراء فقط، ولا يكون عن حاجة فقط، بل هو عز وشرف للفقراء والأغنياء.



وتابع وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة اليوم: "خص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الله داود عليه السلام، في حديثه «خيركم من يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام، كان يأكل من عمل يده»، وفي رواية «كان لا يأكل إلا من عمل يده»، لأن داود عليه السلام كان ملكًا نبيًا، فلم يكن عمله عن حاجة، إنما كان لشرف العمل وعزه".