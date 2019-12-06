قلعة قايتباي الأثرية تستقبل أعدادًا غير مسبوقة من الزائرين

استقبلت قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، "أقدم المعالم الإسلامية في مصر والعالم العربي"، اليوم الجمعة، أعدادًا غير مسبوقة من الزائرين والأفواج السياحية.



وقال مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، محمد متولي، إن القلعة استقبلت اليوم الآلاف من الزائرين الذين حرصوا على زيارة الأثر الذي يتمتع بإطلالة متميزة على البحر المتوسط.



وأضاف أن الزائرين قاموا بتفقد معالم الأثر وجوانبه المختلفة، وما يضمه من جنبات تعكس تاريخه المهم، حيث كان يستخدم في صد هجمات العدو من جهة البحر في العصور القديمة.