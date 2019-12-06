"الفوجة" ثاني محاضرات قصر المانسترلي غدًا

يستكمل المايسترو والمؤلف الموسيقي هشام جبر، مدير المركز الدولى للفنون بقصر المانسترلي، سلسلة محاضرات التذوق الموسيقى العالمي، بقصر المانسترلي، فى السابعة مساء غد السبت، حيث يقدم ثانى محاضراته عن "أساليب موسيقى الباروك: الفوجة".



يستعرض خلالها أحد الأساليب والأشكال المختلفة المميزة لموسيقى عصر الباروك وأهمها أسلوب الفوجة ومميزاتها الرائعة، مصاحبًا شرحه بأمثلة سمعية وبصرية، وشرح للخلفيات التاريخية لتطور هذا الشكل الموسيقي.



يذكر أن عصر الباروك نقطة تحول وطفرة فنية تاريخية بأوروبا، وكان عصر النهضة نقطة البداية لعصر "الباروك".



وعرف هذا المصطلح أولًا فى مجال العمارة والفنون التشكيلية قبل الموسيقى بفترة ويعنى التنميق والزخرفة الزائدة، وقد ظهر مؤلفين موسيقين عمالقة فى هذا العصر مثل "مونتفيردى"، "كوريللي"، "إسكارلاتي"، "فيفالدي"، "يوهان سيباستيان باخ" و"هاندل" وغيرهم.



وكان من الطبيعي أن يتطور فى هذا العصر شكل من أشكال التأليف الموسيقي الآلي وهو (الفوجة)، وهي مؤلفة لآلة موسيقية منفردة غالبًا تكون البيانو، وتعتمد على طوابق لحنية كثيفة مليئة بالحليات، وأعظم من قدموا هذا القالب فى عصر الباروك باخ وهاندل.