الأنبا ثاؤفيلس يترأس احتفالية عيد الشهيد أبي سيفين

ترأس الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، عيد الشهيد أبوسيفين، الشهير بمرقوريوس، من دير أبوسفين بالجاولى.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار استشهاد القديس فيلوباتير مرقوريوس الملقب بأبي سيفين يوم 25 من شهر هاتور القبطي، وهو أشهر قديسي الكنيسة الأرثوذكسية.



واختتم دير أبوسيفين للراهبات بمنطقة مصر القديمة، فعاليات الاحتفال السنوي، بمناسبة عيد استشهاد "أبو سيفين" أو فيلوباتير مارقوريس.



واختتم الدير الاحتفال بتطييب جيد الشهيد، وزفة للقديس بين أسوار الدير وعدد كبير من الخدام والخادمات وسط حضور الراهبات، كما تفاعل عدد من النسوة خلال الزفة بالزغاريد والترتيل للقديس.