رفع 156 حالة إشغال من شوارع طنطا

تمكن قسم المرافق، بمديرية أمن الغربية، بقيادة العقيد وسيم قنديل، مأمور القسم، من إغلاق عدد من الكافيهات المخالفة بدائرتي أول وثانِ طنطا، في حملة على مدينة طنطا، لإزالة الإشغالات، خلال اليوم الجمعة.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم المرافق بالغربية، بشن حملة إشغالات بمدينة طنطا، بقيادته والمقدم محمد السعدني، رئيس مباحث المرافق، والمقدم محمد علي، وكيل قسم المرافق، بناءً على عدة شكاوى وصلت لمرافق الغربية ومديرية الأمن، تمكنت خلالها من رفع 156 حالة إشغال.



وشملت الحملة بنطاق ميدان المحطة والمسجد الأحمدي وشوارع المديرية والجيش ولبورصة وشارع الخان، بالإضافة إلى موقف الجلاء ومنطقة جانبية القرشي ومنطقة المستشفيات الجامعية بإجمالي 156 حالة.