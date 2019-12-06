تفاصيل التحقيق مع طلاب جمعوا تبرعات لمستشفى سرطان الأطفال

شهدت مدرسة مشلة الإعدادية بنين، التابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية، واقعة أثارت استياء أولياء أمور الطلبة، بعد أن أرسلت مدير عام التعليم العام لجنة إلى المدرسة للتحقيق مع الطلبة، الذين جمعوا نقودا من بعضهم البعض لزيارة مستشفى سرطان الأطفال بطنطا، خاصة أن المدرسة يوجد بها أكثر من 7 طلاب مصابين بالسرطان.



وأكد ياسر المسيري، والد الطالب أحمد ياسر، الذي يعاني من مرض السرطان، والذي قابل الرئيس السيسى عدة مرات، أن الطلبة بالمدرسة جمعوا مصروفهم الزهيد بعد مصرع أحد أهالي القرية بالمرض اللعين، مشيرا إلى أن الطلبة طلبوا من إدارة المدرسة أن يزوروا المستشفى كنوع من المودة والرحمة.



وكشف في تصريحات لـ"الدستور" أن هالة الباجوري، مدير عام التعليم العام، "أرسلت لجنة للتحقيق مع المدرسين والطلاب، وكأنهم عملوا جريمة أخلاقية"، مشيرًا إلى أنه أرسل شكوى إلى وزير التعليم، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وكشف أحمد بكر، من مجلس آباء المدرسة، أن اللجنة كانت تسأل الطلبة كأنهم جهة أمنية؛ مما أدى إلى قيام عدد من الطلبة بالبكاء الهستيري، وتم استدعاء أولياء أمورهم إلى المدرسة لاصطحابهم إلى المنزل، مشيرا إلى أن إدارة المدرسة حصلت على موافقة مجلس الأباء على تجميع نقود من الطلبة وأولياء أمورهم بشأن تلك الزيارة.



وطالب أحمد بكر وزير التربية والتعليم والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، التحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها.