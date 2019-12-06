الخارجية: مصر تسعى لجذب استثمارات أمريكية إلى أسواقها

قال وزير الخارجية، إن هناك حوارًا مستمرًا في مصر حول مسائل عدة، حيث هناك اهتمام بملف حقوق الإنسان، وتركيز عليه، مشيرًا إلى أن العلاقة الاستراتيجية الهامة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تجعل من الولايات المتحدة شريكًا كبيرًا وحليفًا لمصر، حيث درجة من النجاح تعتمد على مدى النجاح في العلاقات مع أمريكا.



وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمنتدى الحوار الأورومتوسطي بالعاصمة روما، أن مصر تتطلع إلى نفس قدر التفاعل والتشاور فيما يتعلق بأفضل أسلوب لمعالجة قضايا المنطقة مع أمريكا، فضلًا عن سعي مصر لجذب استثمارات أمريكية أكبر في السوق المصرية، وهي سوق ربحية، ولديها طاقات ضخمة.



وعلق وزير الخارجية، على توجه مصر لشراء مقاتلات روسية وتعليق أمريكا على ذلك، قائلًا: "الأمر يتم تناوله في إطار العلاقات الثنائية، ونتمنى أن يبقى في هذا الإطار"، منوهًا بأن كل ما يتردد بهذا الشأن كان في نطاق الدوائر الإعلامية.