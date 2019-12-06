"بيت التطوع" يستقبل ٢٥ ألف طالب ضد الإدمان

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، ويتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكل فاعليات وأنشطة الصندوق.



وأضاف عمرو عثمان، فى تصريحات اليوم الجمعة، أن بيت التطوع للصندوق بجامعة القاهرة يستقبل مختلف طلاب كليات الجامعة، ويتم تنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطى الإدمان بجانب نشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما يتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية أمام كليات الجامعة المختلفة وتوزيع المطبوعات حول كيفية الوقاية من التعاطى.



ولفت إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 25 ألف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة منذ بداية العام الدراسى وحتى الآن، كما أعلن 4000 طالب جدد عن رغبتهم فى التطوع لدى برامج الصندوق المختلفة، بالإضافة إلى وجود 29 ألف متطوع حاليًا لدى الصندوق، ويقومون بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة في مجال التوعية بأضرار تعاطى المخدرات.