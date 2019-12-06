التضامن تدعو الشباب على المشاركة الفعالة فى مواجهة المخدرات

بمناسبة الْيَوْمَ العالمي للتطوع، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق احتفالا، تحت شعار "التطوع مستقبلنا " حول تنمية العمل التطوعى ومكافحة المخدرات وذلك بمقر "بيت التطوع " وهو أول مقر لمتطوعي الصندوق بالجامعات المصرية، بجامعة القاهرة كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات.



واكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم العمل على استثمار طاقات الشباب الإيجابية من خلال إعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، بجانب العمل على زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية لاسيما فى مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعى بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بصندوق مكافحة الادمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التى تدور فى الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج خلال الخط الساخن 16023 ".