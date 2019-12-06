بـ21 مليون جنيه.. افتتاح مدرسة عبدالحميد الأحمر بدار السلام

افتتح الدكتور عمرو شلتوت الشريف، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، مدرسة عبدالحميد الأحمر للتعليم الأساسي بإدارة دار السلام التعليمية.



وقد أعرب شلتوت عن سعادته الكاملة بما شاهده من حسن التعاون الكامل بين إدارة المدرسة وجميع العاملين، بما يضمن الحفاظ على جميع مكونات المبنى المدرسي، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المدرسة قد بلغت 21 مليون جنيه.



شهد وقائع حفل الافتتاح كل من: النائب جابر الطويقي، عضو مجلس النواب، ومحمد الصغير، مدير إدارة دار السلام التعليمية، والقيادات التنفيذية والشعبية بدار السلام.