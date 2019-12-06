إحالة المتهمين باغتصاب فتاة وسرقة مصوغاتها بـ"النهضة" للمحاكمة

قررت نيابة السلام إحالة المتهمين باغتصاب فتاة وسرقة مصوغاتها الذهبية، بمنطقة النهضة، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.



وكشف قرار الإحالة في القضية التي حملت رقم "2833" لسنة 2019، عن أن المتهمين "تامر.ع" البالغ من العمر 21 سنة، ويعمل سائقًا لـ"توك توك"، وحمادة.م البالغ من العمر 20 سنة عاطل، وقد اعترفا أمام النيابة بارتكابهما جريمة التعدي جنسيًا على المجني عليها "س.ح"، وذلك بعد ضربها بآلة حادة فور استقلال الـ"توك توك" معهما، وذلك بغرض توصيلها لمحل سكنها بمنطقة المحمودية.



بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، من مستشفى السلام التخصصي، يفيد بوصول فتاة عشرينية مصابة بضرب باستخدام آلة حادة، وبعد الكشف تبين أنه تم التعدي عليها جنسيًا، وبالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.