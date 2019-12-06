"بابلو بيكاسو والمدارس التكيعبية" بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث عقد قسم الفنون التشكيلية بالقصر محاضرة بعنوان "بابلو بيكاسو والمدارس التكيعبية" حاضرها محمد أبو عمرة، الذي تحدث بداية عن تعريف المدرسة التكعيبية وهي إتجاه فني ظهر في فرنسا في بدايات القرن العشرين الذي يتخذ من الأشكال الهندسية أساسا لبناء العمل الفني إذ أن قامت هذه المدرسة على الأعتقاد بنظرية التبلور التعدينية التي تعد الهندسة أصولًا للأجسام، وانتشرت بين 1907 و1914.



ولدت في فرنسا على يد بابلو بيكاسو، وجورج براك وخوان جريس، كما عرف ابو عمره من هو بابلو رويز بيكاسو ولد في 25 أكتوبر 1881، مالقة، إسبانيا توفي في 8 أبريل 1973، موجان، فرنسا وهو رسام ونحات وفنان تشكيلي إسباني وواحد من أشهر الفنانين في القرن العشرين وينسب إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن.



كما تحدث عن حياته بأنه أظهر بابلو شغفه ومهارته في الرسم منذ سن مبكرة، وكانت أمه تقول أن من أولى الكلمات التي نطقها بابلو كانت تعني قلم رصاص، في السابعة من عمره تلقى بابلو على يد والده تدريبا رسميا في الرسم والتصوير الزيتي، وكان رويز فنانا تقليديا وأستاذا أكاديميا مما جعله يعتقد أن التدريب المثالي يعتمد على النسخ المنضبط، ورسم أجساد بشرية من نماذج حية.



وأقام بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي عرض فيلم فيديو سي دي ضمن سلسلة أفلام "أسبوع أفريقيا" حيث يتضمن الفيلم التعريف بدول "إثيوبيا وأريتريا والجابون والسنغال والسودان"، وذلك بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية المشتركة، وتحت إشراف مسئولة النشاط.