الحماية المدنية ببنى سويف تنقذ حياة مُسنة أصيبت بغيبوبة سكر

تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا من أحد المواطنين بإصابة خالته ربة منزل، والتي تبلغ من العمر 73 عاما، وتقيم في دائرة قسم شرطة بنى سويف بغيبوبة سكر، حال تواجدها بمفردها داخل مسكنها، ولم يتمكن من الدخول لإنقاذها.



تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، حيث قامت القوات بالصعود إلى سطح العقار المشار إليه، والنزول إلى شرفة الشقة، وتبين وجود السيدة فى حالة إعياء حيث تم إفاقتها جزئيا واصطحابها سريعا بسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.



