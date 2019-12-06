"قطاع السجون" يوافق على التماس سجين بزيارة زوجته

وافق قطاع السجون على الاستجابة لالتماس أحد نزلاء سجن دمنهور رجال، بزيارة زوجته نزيلة سجن دمنهور نسا، حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور رجال، وإعادتهما لمحبسهما مرة أخرى.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.



كما يأتي فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية، والتي يهدف أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.