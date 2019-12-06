حياة شريهان من التسمم إلى فقدان شقيقها

يحل اليوم الجمعة 6 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة شريهان الـ55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1964، من عائلة فنية، فشقيقها عازف الجيتار عمر خورشيد، درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس.



ترصد "الدستور"، أبرز المواقف الإنسانية في حياة شريهان.



عندما تعرضت شريهان لحالة تسمم أثناء تصوير فيلم "العشق والدم"، أصرت إيمان أيوب أن تذهب للعلاج، مع أن المنتج كان يريد استكمال التصوير لأن ديكور المشهد كان جاهزًا، ورفضت.



لم تسلم شريهان، من أكثر الأمراض فتكًا بحياة الإنسان، حيث أصيبت بـ "السرطان" وابتعدت عن الفن منذ عام 2002، ولكن بقوة وعزيمة استطاعت التغلب على هذا المرض.



توفي والدها وهي لم تتخط حاجز الحادية عشرة من عمرها، كما أنها دخلت في مشكلات عدة بسبب الميراث وإثبات النسب مع عائلة والدها أستاذ القانون، والتى استمرت لسنوات في المحاكم، وسببت هذه القصة أزمة بين شريهان ووالدتها.



تلقت خبر حادث السيارة الذي أودى بحياة عمر خورشيد عام 1981، لتفقد شريهان في سن السابعة عشر شقيقها الأكبر، وذلك خلال نجاحها على خشبة المسرح مع فؤاد المهندس بمسرحية "سك على بناتك".

