ضبط 29651 مخالفة مرورية خلال حملات مرورية

قامت أجهزة وزارة الداخلية، في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، تكونت من 8 متهمين، ارتكبوا 19 حادث متنوع، ضبط 61 متهمًا من المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، وضبط 22 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 250 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها، وضبط 29651 مخالفة مرورية.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف إحكام السيطرة الأمنية.