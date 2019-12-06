مصادرة 37 طن أعلاف حيوانية غير صالحة في الغربية

صادرت مباحث التموين بالغربية، اليوم الجمعة، 37 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني لانتهاء تاريخ صلاحيتها، داخل مصنع لتجارة الأعلاف غير مرخص بمركز قطور.



تلقى العقيد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من العقيد محمد نصحي وكيل مباحث الإدارة، بضبط مالك مصنع لتجارة الأعلاف الحيوانية "دون ترخيص"، بدائرة مركز قطور، لقيامه بإعادة تعبئة كمية قدرها 37 طن من الأعلاف الحيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني، لانتهاء تاريخ صلاحيتها داخل أجولة عليها علامات تجارية مقلدة لإحدى شركات الأعلاف، بقصد الغش والتدليس وتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه.



وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.