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ختام المؤتمر العلمي لقسم الطب الشرعي في "طب المنصورة"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة المنصورة بمدرج الدراسات العليا بالكلية، اليوم الجمعة، بعنوان "آفاق جديدة في تطبيقات علوم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية وتأثيرها على الإنسان والمجتمع".

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب لمدة يومين.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة سحر  الدكروري أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، الدكتورة أمال البقري أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بالكلية وسكرتير عام المؤتمر، اللواء أحمد محمد البحيري خبير الأدلة الجنائية، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكليات الطب بعدد من الجامعات المصرية، وعدد من أطباء الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بوزارة الصحة المشاركين في ورش العمل الثلاث التي أقيمت على هامش المؤتمر.

وأشارت الدكتورة سحر الدكروري إلى أن ورشة العمل الأولى أقيمت تحت عنوان "الأخطاء الشائعة في علاج حالات التسمم المختلفة" وترأستها الدكتورة دعاء عبد الوهاب، وحاضر فيها كل من الدكتور شعبان عبد الفتاح والدكتورة هبة الله عبد الرحمن والدكتور محمد محرم والدكتورة نرمين إمام، حيث تمت خلالها مناقشة 4 حالات للتسمم الحاد الشائع حدوثها، وهي تسمم المبيدات الفسفورية العضوية، قرص الغلة، المواد الكاوية، غاز أول أكسيد الكربون.

وأضافت أن ورشة العمل الثانية أقيمت تحت عنوان "البصمة الوراثية" وترأستها الدكتورة عفاف عطية، بالاشتراك مع الدكتورة هند أبو العطا، وحاضر فيها اللواء أحمد محمد البحيري خبير الأدلة الجنائية، وتمت خلالها مناقشة أهمية اكتساب آثار البصمات حجيتها القانونية كدليل مادي، والتعرف على أنواع البصمات وتقسيماتها الفرعية بالإضافة إلى التدريب على طرق فحص البصمات المختلفة.

وأشارت إلى أن ورشة العمل الثالثة أقيمت تحت عنوان "المسئولية الطبية" وترأسها وحاضر فيها الدكتور عماد فكري، وشارك فيها كل من الدكتورة منار حلمي، والدكتورة داليا أحمد، وتم خلالها مناقشة التعريف بالمسئولية الأخلاقية والقانونية في الأخطاء الطبية من الوجهة الطبية الشرعية والتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات المرضية أثناء الممارسات الطبية.

وأكدت أن المؤتمر تم التوصل خلاله إلى عدد من التوصيات من أهمها  التوسع في الفرق العلمية متعددة التخصصات لدراسة التداخل بين الچينيوم والبيئة ومسح چينات الخطر الخاص بالأمراض المزمنة الناتجة عن التسمم المزمن بالملوثات البيئية، أهمية الكشف المبكر عن أمراض الجهاز العصبي الحديثة بالدلالات الچينية، إصدار تشريع يجرم تداول حبة الغلة دون ترخيص، الربط بين مراكز السموم الجامعية على مستوى جمهورية مصر العربية من خلال شبكة بحثية متخصصة.

كما أوصى المؤتمر بعمل حملة موسعة مشتركة بين قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة، وبين وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال للتوعية بأخطار المواد الآكلة والكاوية المستخدمة في التطهير فى المنازل والمتسببة في التسمم العرضي للأطفال وفي تدمير الجهاز الهضمي وفي إحداث عاهات مستديمة في الأطفال، التوعية بخطورة الأعشاب والمكملات الغذائية وآثارها السمية على كافة أجهزة الجسم، أهمية الفحص الطبى الشرعى لضحايا العنف الأسرى بكافة الوسائل الحديثة، تعريف الأطباء بالقوانين المنظمة للمسئولية الطبية وعقوبات الأخطاء المهنية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، تدريس مقرر أخلاقيات المهنة والمسئولية الطبية كمقرر أساسي للدراسات العليا في كافة التخصصات، تشكيل لجنة قومية للتأمين الصحي ضد أخطاء الممارسة الطبية.

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