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حوادث

ضبط 248 قضية مخدرات بحوزة 270 متهمًا خلال 24 ساعة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي و محمد عيسي
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قامت أجهزة وزارة الداخلية في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 82931 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي: "340 قضية جناية، و23233 حكم حبس جزئي، 4649 حكم حبس مستأنف، 43206 حكم غرامة، 11503 حكم مخالفة".

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات أثمرت عن ضبط 248 قضية مخدرات بحوزة 270 متهمًا، ضُبط خلالها الآتي: "كمية من مخدر البانجو وزنت 18،920 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،052 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،625 كيلو جرام، كمية من مخدر الـ"شابو" وزنت 190 جرامًا، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 160 جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جرامًا، كمية من مخدر البودرة وزنت 30 جرامًا، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2،150 كيلو جرام، كمية من مخدر الـ"فودو" وزنت 390 جرامًا، 11373 قرص مخدر".

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف إحكام السيطرة الأمنية.

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