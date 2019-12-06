شكري: هناك توافق لحل الأزمة الليبية واتفاق الصخيرات

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، إن الاتفاق السياسي في ليبيا يحدد صلاحيات السراج.



وأضاف شكري أن على حكومة السراج الالتزام باتفاق الصخيرات أو أن تفقد شرعيتها، والاتفاق الموقع بين السراج وأردوغان يعقد الوضع في ليبيا.



وأكد وزير الخارجية، أن الحوار بين القاهرة وواشنطن مستمر وفي كل المجالات، وهناك مصلحة مشتركة بين مصر والولايات المتحدة لدعم جهود مصر فى مجال تحقيق الاستقرار فى المنطقة، مؤكدًا على اهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان والحرص على أن تكون المشاورات مع الجانب الأمريكى فى هذا الشأن وغيره شفافة بعيدًا عن أى شوائب لا علاقة لها بحقيقة الأوضاع فى مصر.