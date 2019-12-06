ضبط 200 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية، في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.



أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 178 متهمًا، وذلك على النحو التالي: "17 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و34 بندقية خرطوش، و14 طبنجة، و135 فردًا محليًا الصنع، و202 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 212 قطعة سلاح أبيض".



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف إحكام السيطرة الأمنية.