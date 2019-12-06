"إجراء المسببات على الأسباب" محور خطبة الجمعة في كفر الشيخ

دارت خطبة الجمعة في مساجد محافظة كفر الشيخ، اليوم، حول موضوع بعنوان "من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب"؛ ضمن الخطبة المُوحدة، حسبما عممتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.



وقال خطباء المساجد: "إن من سنن الله تعالى في هذا الكون الفسيح أنه خلق الأسباب وسبَّبها وأوجد مسبَّباتها بها، فجعل النكاح سببًا للولد، والبذر سببًا للزرع، وجعل شرب الماء سببًا للري، وجعل الأكل سببًا للشِّبَع، وجعل الجد والاجتهاد سببًا للنجاح، وجعل الكسل والتواني سببا للفشل، وجعل النار سببًا للإحراق، وجعل قطع الرأس سببًا للموت وهكذا، وهذه الأسباب يستوي فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، فمن شرب روي، ومن أكل شبع، ومن اجتهد حصَّل، ومن زرع حصد.. إلى آخره".



وأضاف الخطباء، "أن هذه الأسباب ومسبَّباتها كلها خلق الله، هو الذي خلقها وجعلها أسبابًا بسعة علمه وعظيم حكمته ليجري الكون على هذه الأسباب؛ ولهذا يجب على المتوكل على الله أن يأخذ بما يستطيع من الأسباب، ولو خلق الله الكون بغير نظام وسنن لا تتخلف لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن؛ قال الله تعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ} [المؤمنون:71]".



واستعان الخطباء بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، الدالة على موضوع خطبة الجمعة المُوحدة، مطالبين المصلين بالأخذ بالأسباب، والاقتداء والاهتداء بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام.



ومن جهته، أكد الشيخ سعد إبراهيم الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، لـ"الدستور"، أن الأئمة التزموا بنص الخطبة المُوحدة، والتي تراوحت ما بين 15 و20 دقيقة، كحد أقصى، في معظم مساجد المحافظة.