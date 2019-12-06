الجمعة 06 ديسمبر 2019 الموافق 09 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

"إجراء المسببات على الأسباب" محور خطبة الجمعة في كفر الشيخ

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:50 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
طباعة
دارت خطبة الجمعة في مساجد محافظة كفر الشيخ، اليوم، حول موضوع بعنوان "من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب"؛ ضمن الخطبة المُوحدة، حسبما عممتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وقال خطباء المساجد: "إن من سنن الله تعالى في هذا الكون الفسيح أنه خلق الأسباب وسبَّبها وأوجد مسبَّباتها بها، فجعل النكاح سببًا للولد، والبذر سببًا للزرع، وجعل شرب الماء سببًا للري، وجعل الأكل سببًا للشِّبَع، وجعل الجد والاجتهاد سببًا للنجاح، وجعل الكسل والتواني سببا للفشل، وجعل النار سببًا للإحراق، وجعل قطع الرأس سببًا للموت وهكذا، وهذه الأسباب يستوي فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، فمن شرب روي، ومن أكل شبع، ومن اجتهد حصَّل، ومن زرع حصد.. إلى آخره".

وأضاف الخطباء، "أن هذه الأسباب ومسبَّباتها كلها خلق الله، هو الذي خلقها وجعلها أسبابًا بسعة علمه وعظيم حكمته ليجري الكون على هذه الأسباب؛ ولهذا يجب على المتوكل على الله أن يأخذ بما يستطيع من الأسباب، ولو خلق الله الكون بغير نظام وسنن لا تتخلف لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن؛ قال الله تعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ} [المؤمنون:71]".

واستعان الخطباء بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، الدالة على موضوع خطبة الجمعة المُوحدة، مطالبين المصلين بالأخذ بالأسباب، والاقتداء والاهتداء بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام.

ومن جهته، أكد الشيخ سعد إبراهيم الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، لـ"الدستور"، أن الأئمة التزموا بنص الخطبة المُوحدة، والتي تراوحت ما بين 15 و20 دقيقة، كحد أقصى، في معظم مساجد المحافظة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

القبض على شرطى "مزيف" اعتدى على طفل فى الإسكندرية

منذ يوم

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

منذ يوم

حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطنين في مدينة نصر

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

الصور

image description

كواليس.. مباراة بيراميدز والنجوم في كأس مصر

image description

نجوم الفن في عزاء محمد خيري بمسجد عمر مكرم

image description

"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي

image description

تدريب الأهلي الأخير قبل لقاء الهلال السوداني

image description

قافلة سكانية بعزبة حوض 10 بحي ثان المنتزه

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف موعد بداية الشتاء وسقوط الأمطار

شيريهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صورة

عودة أسامة كمال.. بكري يكشف أبرز التغييرات في الخريطة الإعلامية

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

أيام زمان

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

نجم الساعة

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

الصحة

"الأكل المقيد زمنيا" يحسن صحة مرضى متلازمة التمثيل الغذائي

7 نصائح لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

السيليكون ينقذ حياة بريطانية

معجزة طبية تعيد توأمين بريطانيين للحياة

الرئيس نيوز

أصبح "مهاجم أناني".. تصريحات صادمة لنجم ليفربول السابق عن صلاح

يصطحب كلبه للمكتب وصفع عاملا.. كواليس إقالة رئيس حي شمال الغردقة

السعودية: سيكون للحوثيين دور في مستقبل اليمن وهناك فرصة للتهدئة

5 مواد خلافية بمقترح الأزهر لتعديل الأحوال الشخصية

منوعات

موزة على الحائط.. ثمنها 120 ألف دولار

قصة اختراع "كرتونة البيض" الذى حقق 8 مليارات دولار

"محمد" ضمن أكثر 10 أسماء شعبية في أمريكا

بيع قميص لبيليه بـ30 ألف يورو في مزاد

كشكول

جامعة الطفل بالسويس تحصد المركز الأول في مسابقة الالكسو

جامعة سوهاج تقرر تأجيل حفل رامي جمال

بالصور.. افتتاح معرض "كوكب الجدعنة" بنوعية عين شمس

متطلبات منح شهادة الصلاحية للمُعلمين والأخصائين المساعدين المتعاقدين

إسلام سياسي

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

ليزا سميث.. رحلة من "دفاع أيرلندا" إلى "داعش" تنتهي في السجن

كواليس خلافات قادة الإخوان ووائل غنيم

أنباء بشأن القبض على الإعلامي الإخواني أحمد منصور في ألمانيا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السلطان طومان باى
جمال طه
مصر وثلاثة تحديات خارجية جديدة
محمد أبو حامد
معضلة الإجماع
ماجد حبته
بارون ترامب.. وتحذلق المتثاقفين
المزيد

الثقافة

"بابلو بيكاسو والمدارس التكيعبية" بثقافة السويس

ثقافة المنيا تناقش الحد من الفتنة الطائفية مع الطالبات

أستاذة لطب الأطفال: انضباط البيت يسهم في تنشئة طفل متزن

محمد عبدالله المرشح لجائزة الشيخ زايد: تأثرت بمحفوظ وأصلان

صفحتنا ع الفيس بوك