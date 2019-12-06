ضبط طن لب مانجو مجهول المصدر بالشرقية

تمكنت مباحث تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المتلاعب فيها والمباعة بأسعار أكبر من ثمنها المعلن، وضبط طن من لب المانجو في أحد المصانع مجهول المصدر، وتمت مصادرتها.



وتلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد بضبط مصانع تغليف الرنجة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على كمية من المنتج على ذمة القضية، ضبط مصانع عصائر لوجود لب مانجو مجهول المصدر، وتم التحفظ على طن لب مانجو مجهول المصدر على ذمة القضية.



كما تم ضبط أحد مخازن المواد الغذائية لإدارة المخزن دون ترخيص من الجهات الحكومية، والتحفظ على ١٨جركن زيت جوز الهند زنة الواحد ١٨كيلو على ذمة المحضر.



وفي نفس السياق، تم تحرير ٧ تقارير مخالفة لوجود نقص في وزن الخبز المدعم للرغيف ووجود مخالفات أخرى.