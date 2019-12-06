إحباط محاولة تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية تحت مسمى "مشروبات"، داخل إحدى الحاويات، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد، بهدف تهريبها بطريقة غير مشروعة إلى داخل البلاد.



عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية؛ لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر، وقدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المُستحقة عليها مبلغ خمسة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.