وزيرا النقل والأوقاف يفتتحان مسجد كفر بدواى القديم

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يرافقه كل من وزير النقل ووزير الأوقاف، مسجد قرية كفر بدواي القديم التابعة لمركز المنصورة، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام، والشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن شعب المحافظة معطاء ومتميز في العمل الخيري والمشاركة المجتمعية الإيجابية، مؤكدًا أنه شعب عريق في محافظة كبيرة بأهلها وتاريخها وأرضها.



وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان "الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله" وهو أن تعقلها وتتوكل على الله وتأخذ بالأسباب مع إتقان العمل وجاهزيته، والمتوكل هو الذي يلقي حبة في الأرض ويأخذ بأسباب التوكل على الله.



وأضاف وزير الأوقاف أن الله عز وجل علمنا أن نأخذ بالأسباب، كما حدث في قصة مريم عليها السلام حين قال الله عز وجل لها إن تهز جذع النخلة، والله عز وجل قادر على أن يرزقها حيث كانت، ولكنه يعطي لنا درسا هو أن نأخذ بالأسباب.



يذكر أن المسجد تم إحلاله وتجديده على نفقة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية على مساحة 700 متر، بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، ويطلق عليه اسم مسجد الرحمة بكفر بدواي القديم.