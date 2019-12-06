الجمعة 06 ديسمبر 2019 الموافق 09 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

عريقات: الصراع مع الاحتلال الإسرائيلى سياسى وليس دينيًا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:41 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الصراع سياسي يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والخروقات الفاضحة للقانون الدولي والمتمثلة بالاستيطان وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض والعقوبات الجماعية، وليس دينيًا كما يحاول البعض تصويره.

جاء ذلك خلال لقاء عريقات مجموعة من القيادات الدينية المسيحية العليا من الولايات الشرقية الجنوبية الأمريكية شملت ولايات: فلوريدا، وألاباما، وفرجينيا، وجورجيا، وتينسي، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وكنتاكي، وماساسوستيش.

وأوضح عريقات - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم خلال اللقاء نقاش مختلف القضايا ذات العلاقة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وأثره على أمن واستقرار المنطقة.

وحدد عريقات طريق السلام، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام ضمن حل الدولتين، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استنادًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

كما أكد للقيادات المسيحية الأمريكية، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأجاب عريقات على أسئلة الحضور، حول مستقبل المنطقة وعملية السلام، ومواقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قضايا الوضع النهائي التي يرفضها الشعب الفلسطيني والغالبية العظمى من دول العالم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

إخلاء سبيل مدير "أبليكس للتخسيس" بكفالة مالية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تكلفة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الصحي الجديدة

منذ يوم

تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله محمود عامين

منذ يوم

حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطنين في مدينة نصر

الصور

image description

كواليس.. مباراة بيراميدز والنجوم في كأس مصر

image description

نجوم الفن في عزاء محمد خيري بمسجد عمر مكرم

image description

"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي

image description

تدريب الأهلي الأخير قبل لقاء الهلال السوداني

image description

قافلة سكانية بعزبة حوض 10 بحي ثان المنتزه

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف موعد بداية الشتاء وسقوط الأمطار

شيريهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صورة

عودة أسامة كمال.. بكري يكشف أبرز التغييرات في الخريطة الإعلامية

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

أيام زمان

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

نجم الساعة

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

الصحة

"الأكل المقيد زمنيا" يحسن صحة مرضى متلازمة التمثيل الغذائي

7 نصائح لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

السيليكون ينقذ حياة بريطانية

معجزة طبية تعيد توأمين بريطانيين للحياة

الرئيس نيوز

أصبح "مهاجم أناني".. تصريحات صادمة لنجم ليفربول السابق عن صلاح

يصطحب كلبه للمكتب وصفع عاملا.. كواليس إقالة رئيس حي شمال الغردقة

السعودية: سيكون للحوثيين دور في مستقبل اليمن وهناك فرصة للتهدئة

5 مواد خلافية بمقترح الأزهر لتعديل الأحوال الشخصية

منوعات

العلماء يحذرون من"هجمات شرسة" لعصابات الفئران

موزة على الحائط.. ثمنها 120 ألف دولار

قصة اختراع "كرتونة البيض" الذى حقق 8 مليارات دولار

"محمد" ضمن أكثر 10 أسماء شعبية في أمريكا

كشكول

جامعة الطفل بالسويس تحصد المركز الأول في مسابقة الالكسو

جامعة سوهاج تقرر تأجيل حفل رامي جمال

بالصور.. افتتاح معرض "كوكب الجدعنة" بنوعية عين شمس

متطلبات منح شهادة الصلاحية للمُعلمين والأخصائين المساعدين المتعاقدين

إسلام سياسي

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

ليزا سميث.. رحلة من "دفاع أيرلندا" إلى "داعش" تنتهي في السجن

كواليس خلافات قادة الإخوان ووائل غنيم

أنباء بشأن القبض على الإعلامي الإخواني أحمد منصور في ألمانيا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السلطان طومان باى
جمال طه
مصر وثلاثة تحديات خارجية جديدة
محمد أبو حامد
معضلة الإجماع
ماجد حبته
بارون ترامب.. وتحذلق المتثاقفين
المزيد

الثقافة

"بابلو بيكاسو والمدارس التكيعبية" بثقافة السويس

ثقافة المنيا تناقش الحد من الفتنة الطائفية مع الطالبات

أستاذة لطب الأطفال: انضباط البيت يسهم في تنشئة طفل متزن

محمد عبدالله المرشح لجائزة الشيخ زايد: تأثرت بمحفوظ وأصلان

صفحتنا ع الفيس بوك