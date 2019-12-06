موسم الخير.. معبد دندرة يستقبل 8900 زائر خلال نوفمبر

استقبل معبد دندرة التابع لمحافظة قنا، خلال شهر نوفمبر الماضي، عددا كبيرا من الرحلات السياحية، وذلك وسط تشديدات أمنية مكبرة ومشددة.



وقال الأثري عبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة، إنه وصل عدد زائري المعبد خلال الشهر الماضي لـ8900 زائر، قادمين على متن حافلات سياحية وسط إجراءات أمنية مشددة، بينهم 8500 سائح من مختلف الجنسيات، و400 مصري.



وأضاف الصغير أن المعبد يشهد موسما سياحيا كبيرا، خاصة مع توافد الزيارات المدرسية، وتزامنًا مع قرب أعياد الكريسماس وأعياد الأقباط وأعياد رأس السنة.



يذكر أن معبد دندرة به سقف يبرز نماذج العمارة البطلمية في تاريخ مصر القديمة، فجدران السلالم مزينة بمناظر للمواكب الكهنوتية صاعدين على السلالم حاملين تماثيل حتحور، للاحتفالات بأعلى المعبد أو العودة للهبوط بعد إتمام مراسم الاحتفالات.