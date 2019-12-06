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سياسي

الاتحاد الإفريقي يقرر وضع التنمية البشرية والتدريب على أولويات أجندة دول القارة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:40 م
جريدة الدستور
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اتفقت مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الإفريقي، على وضع موضوعات التنمية البشرية والتدريب على رأس أولويات مجموعة العمل وعلى رأس أولويات الأجندة الوطنية للدول الإفريقية، من خلال توفير إطار لبناء القدرات في هذا المجال الحيوي في إفريقيا، حيث تمت مناقشة المشروعات الإفريقية المشتركة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الأول للمجموعة، والتي استمرت على مدار يومين في 3 و4 ديسمبر الجاري بالقاهرة؛ حيث شهد الاجتماع التأكيد على تحقيق أهداف المجموعة، والتي تشمل العمل على وضع "استراتيجية إفريقية للذكاء الاصطناعي"، وصياغة موقف إفريقي موحد تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال الاسترشاد بالمقترح المبدئي الذي تقدمت به مصر في هذا الشأن.

وبحسب بيان لوزارة الاتصالات اليوم الجمعة، تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أولويات إفريقيا تجاه موضوعات الذكاء الاصطناعي، والتي تشكل النقاط الرئيسية للاستراتيجية، وأولويات الأجندة الإفريقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مواجهة معوقات وتحديات التنمية.

وأضاف البيان: "ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات على رأسها موقف الذكاء الاصطناعي في إفريقيا واستعراض الجهود والخطط القائمة حول هذا الموضوع في عدد من الدول الأعضاء، كما تم استعراض الجهود المبذولة من القطاعات غير الحكومية في هذا المجال نظرًا لأهمية دورها في القارة الإفريقية، كما تمت مراجعة أهم المبادرات الدولية بهذا الشأن".

كما تم استعراض الجهود والرؤى لكل من دول إثيوبيا والكاميرون وأوغندا والجزائر ومصر في هذا المجال بهدف تبادل الخبرات، وتمت مناقشة عدد من الآليات التي تدعم الذكاء الاصطناعي في إفريقيا بما في ذلك مرصد الذكاء الاصطناعي، ومؤشر الجاهزية، بالإضافة إلى الجوانب الإجرائية لعمل المجموعة، والتي تشمل المخرجات المتوقعة، ومعايير انضمام أعضاء جدد للمجموعة، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية في هذه المنظومة.

شارك في الاجتماع جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مصر.

يشار إلى أنه قد تم إنشاء مجموعة العمل بقرار من الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الإفريقي والتي ترأسها مصر، حيث عقد الاجتماع بشرم الشيخ في أكتوبر الماضي؛ نظرًا لأهمية قضية الذكاء الاصطناعي في القارة الإفريقية، وتضم اللجنة خبراء من 8 دول هم (مصر وغانا وكينيا ومالي والجزائر والكاميرون وإثيوبيا وأوغندا).

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