حريق هائل يلتهم مناطق قرب سيدني

تشهد أستراليا حرائق غابات تحولت إلى "حريق هائل" خارج عن السيطرة في شمال سيدني، وفق ما أعلنت السلطات، اليوم الجمعة، مقرةً بعجزها عن إخماده.



وقال المسئول الكبير في إدارة الإطفاء في ولاية نيوساوث، ويلز روب روجيرز، إن "أكثر من ثمانية حرائق تقريبًا" اندمجت لتتحول إلى حريق هائل يلتهم مساحة 300 ألف هكتار، في منطقة بطول نحو 60 كلم.



ويبعد هذا الحريق مسافة ساعة تقريبًا عن سيدني التي ما زالت تشعر بأدخنته السامة.



وأشار روجيرز إلى عجز عناصر الإطفاء عن التصرف إزاء مدى اتساع الحريق، واقتصر دورهم على تنظيم عمليات إجلاء السكان ومحاولة حماية المنازل، على أمل انتهاء حالة الجفاف والرياح التي تسهم في تأجيج النيران.



وأضاف لقناة "اي بي سي" الحكومية: "لا يمكننا أن نوقف هذه الحرائق، ستتواصل إلى حين تغير الظروف، ولذلك نفعل ما يمكننا لاحتوائها".



وأكد أن "أفضل ما يمكن فعله هو محاولة حماية المنازل والسكان".



وتضرب الحرائق منذ ثلاثة أشهر نقاطا متعددة في شرق أستراليا، والحرائق اعتيادية خلال الصيف في أستراليا، لكنها اندلعت في وقت مبكر هذا العام، كما كانت منتشرة بشكل كبير.