رجل الظل.. تفاصيل جديدة عن ملامح شخصية الأمريكي ممول الإخوان

نشرت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية، تقريرا حول جورج سورس الملياردير اليهودي ممول الإخوان والأب الروحي للربيع العربي، وقالت الصحيفة إن "جورج سوروس" رجل أعمال مجري لعائلة يهودية تلقى تعليمه في كلية لندن للاقتصاد، وأصبح مواطنًا أمريكيًا في عام 1961 واحتفل بعيد ميلاده التاسع والثمانين في أغسطس من هذا العام، وكان ضمن قائمة أغنى 19 شخصًا في العالم.



وأضافت، أنشأ سوروس OSF في عام 1979، والذي ساهم بأكثر من 1.5 مليار دولار لـ 199 مؤسسة في الولايات المتحدة وحدها، قام بتمويل العديد من الآخرين في الخارج.



وقالت: سورس جيد في إغواء الزعماء الدينيين من خلال المعلومات الخاطئة، وتفسيرات الكتاب المقدس المغلوطة، والمنح المالية، وكثيرًا ما يستخدم قضايا الهجرة والعرقية للتلاعب وتضليل المسيحيين الذين هم على دراية سيئة بالتوق إلى تبني أي شيء يجعلهم يشعرون بالراحة ويسهل الإشارة إلى الفضيلة.



وأكدت صحيفة "ورلد تربيون" أن سوروس بدأ يكون نشاطًا بشكل مباشر في السياسة الأمريكية في عام 2004، حيث ساهم بما يزيد قليلًا على 25 مليون دولار من خلال منظماته الليبرالية المتطرفة في محاولة لهزيمة إعادة انتخاب الرئيس جورج دبليو بوش، وواصل وصعد حملته الصليبية المناهضة للمحافظ من خلال دعم باراك أوباما وهيلاري كلينتون.



في السنوات القليلة الماضية، أظهر التلاعب السياسي بالقيم الأمريكية نفسه قويًا في الانتخابات العامة للولاية والمحلية، لقد أصبح مصدرا ماليا رئيسيًا للحزب الديمقراطي على أي مستوى يستحق التسلل والتأثير.



وتابعت أن الإخوان أصبحوا أصدقاء سوروس خلال دعمه لثورات الربيع العربي التي اجتاحت الدول العربية وأوروبا، كما كان سوروس الداعم الرئيسي لحركة "احتلوا وول ستريت" في الولايات المتحدة.