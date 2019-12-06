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خبير دولي: إفريقيا المنطقة الأعلى من حيث عمالة الأطفال في العالم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
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حذر المستشار الفني لمشروع تسريع إجراءات القضاء على عمالة الأطفال في إفريقيا التابع لمنظمة العمل الدولية مينورو أوجازاوارا، من أن القارة الإفريقية تسجل أعلى معدل لعمالة الأطفال في العالم، حيث يعمل واحد من كل خمسة أطفال دون السن القانونية، فيما لا تتعدى هذه النسبة 4% في شمال إفريقيا.

ولفت المسئول الدولي- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الإفريقي الرابع عشر الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم في العاصمة الإيفوارية أبيدجان- إلى أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال كأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث بلغ عدد الأطفال الذين يعلمون تحت السن القانونية عام 2016 نحو 152 مليون طفل، ويتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 121 مليون طفل بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن القضاء على عمالة الأطفال يمثل تحديًا كبيرًا في إفريقيا ولا سيما أن معظم هذه العمالة تكون في القطاع غير الرسمي ويصعب حصرها، لذلك فإن الأمر يتطلب الشراكة بين مختلف الجهات المعنية للتمكن من القضاء على هذه المشكلة، لافتًا إلى وجود علاقة طردية بين عمالة الأطفال والنزاعات المسلحة، حيث تزداد عمالة الأطفال في المناطق التي تشهد صراعات مسلحة.

وأشار إلى أنه في المنطقة العربية على سبيل المثال 60.3% من عمالة الأطفال هي في قطاع الزراعة، و12.4% في قطاع الصناعة، و27.4% في قطاع الخدمات.

وأوضح أن منظمة العمل الدولية تنفذ حاليًا مشروعًا لتسريع إجراءات القضاء على عمالة الأطفال في إفريقيا بتمويل من الحكومة الهولندية يغطي الفترة من نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2022، في عدد من الدول الإفريقية بينها: كوت ديفوار ومالي ونيجيريا وأوغندا ومالاوي.

وقال المستشار الفني لمشروع تسريع إجراءات القضاء على عمالة الأطفال في إفريقيا إن الاتحاد الإفريقي سيعقد اليوم على هامش المؤتمر، اجتماعًا وزاريًا لبحث خطة العمل الإفريقية للقضاء على عمالة الأطفال.

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