ضبط تشكيل عصابى بسوهاج تخصص فى سرقة الدراجات

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخصين عاطلين يقيمان بدائرة المركز، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، وإعادة بيعها مرة أخرى بعد تغيير معالمها وتقاسم حصيلة البيع فيما بينهما، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وضبطت قوات الشرطة، بحوزتهما، 2 بندقية خرطوش عيار 12مم، و13 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، فيما اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي.



يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، ومنها مكافحة جرائم السرقة وضبط القائمين عليها.