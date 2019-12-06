الجمعة 06 ديسمبر 2019 الموافق 09 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى بسوهاج تخصص فى سرقة الدراجات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:38 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي و محمد عيسي
طباعة
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخصين عاطلين يقيمان بدائرة المركز، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، وإعادة بيعها مرة أخرى بعد تغيير معالمها وتقاسم حصيلة البيع فيما بينهما، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وضبطت قوات الشرطة، بحوزتهما، 2 بندقية خرطوش عيار 12مم، و13 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، فيما اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي.

يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، ومنها مكافحة جرائم السرقة وضبط القائمين عليها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

شيريهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صورة

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة نوال الزغبي لتركي آل لشيخ بعد مرضه.. فيديو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد بداية الشتاء وسقوط الأمطار

منذ حوالي 20 ساعة

القبض على شرطى "مزيف" اعتدى على طفل فى الإسكندرية

الصور

image description

كواليس.. مباراة بيراميدز والنجوم في كأس مصر

image description

نجوم الفن في عزاء محمد خيري بمسجد عمر مكرم

image description

"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي

image description

تدريب الأهلي الأخير قبل لقاء الهلال السوداني

image description

قافلة سكانية بعزبة حوض 10 بحي ثان المنتزه

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف موعد بداية الشتاء وسقوط الأمطار

شيريهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صورة

عودة أسامة كمال.. بكري يكشف أبرز التغييرات في الخريطة الإعلامية

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

أيام زمان

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

نجم الساعة

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

الصحة

"الأكل المقيد زمنيا" يحسن صحة مرضى متلازمة التمثيل الغذائي

7 نصائح لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

السيليكون ينقذ حياة بريطانية

معجزة طبية تعيد توأمين بريطانيين للحياة

الرئيس نيوز

أصبح "مهاجم أناني".. تصريحات صادمة لنجم ليفربول السابق عن صلاح

يصطحب كلبه للمكتب وصفع عاملا.. كواليس إقالة رئيس حي شمال الغردقة

السعودية: سيكون للحوثيين دور في مستقبل اليمن وهناك فرصة للتهدئة

5 مواد خلافية بمقترح الأزهر لتعديل الأحوال الشخصية

منوعات

العلماء يحذرون من"هجمات شرسة" لعصابات الفئران

موزة على الحائط.. ثمنها 120 ألف دولار

قصة اختراع "كرتونة البيض" الذى حقق 8 مليارات دولار

"محمد" ضمن أكثر 10 أسماء شعبية في أمريكا

كشكول

جامعة الطفل بالسويس تحصد المركز الأول في مسابقة الالكسو

جامعة سوهاج تقرر تأجيل حفل رامي جمال

بالصور.. افتتاح معرض "كوكب الجدعنة" بنوعية عين شمس

متطلبات منح شهادة الصلاحية للمُعلمين والأخصائين المساعدين المتعاقدين

إسلام سياسي

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

ليزا سميث.. رحلة من "دفاع أيرلندا" إلى "داعش" تنتهي في السجن

كواليس خلافات قادة الإخوان ووائل غنيم

أنباء بشأن القبض على الإعلامي الإخواني أحمد منصور في ألمانيا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السلطان طومان باى
جمال طه
مصر وثلاثة تحديات خارجية جديدة
محمد أبو حامد
معضلة الإجماع
ماجد حبته
بارون ترامب.. وتحذلق المتثاقفين
المزيد

الثقافة

"بابلو بيكاسو والمدارس التكيعبية" بثقافة السويس

ثقافة المنيا تناقش الحد من الفتنة الطائفية مع الطالبات

أستاذة لطب الأطفال: انضباط البيت يسهم في تنشئة طفل متزن

محمد عبدالله المرشح لجائزة الشيخ زايد: تأثرت بمحفوظ وأصلان

صفحتنا ع الفيس بوك