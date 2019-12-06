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تكنولوجيا

"سيمون 2" إلى محطة الفضاء.. ليبدد وحدة سكانها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:38 م
جريدة الدستور
وكالات
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توجه روبوت يتحلى بالذكاء الاصطناعي، مزود بمجسات صوتية تستشعر الانفعالات، إلى محطة الفضاء الدولية بعد إطلاقه من فلوريدا.

والروبوت "سيمون 2" هو روبوت مزود بميكروفونات وكاميرات ومجموعة من البرامج تمكنه من تمييز المشاعر الإنسانية.

وكان الروبوت بين 2585 كيلوغراما من الإمدادات، حملها صاروخ "فالكون 9" الذي طورته شركة "سبيس إكس"، وكان من المقرر إطلاقه يوم الأربعاء، لكن الرحلة تأجلت بسبب شدة الرياح.

وقال ماتياس بينيوك الذي قاد فريق تطوير الروبوت سيمون 2 لرويترز "الهدف إيجاد رفيق حقيقي، العلاقة بين رائد الفضاء وسيمون 2 مهمة، سيحاول أن يفهم ما إذا كان رائد الفضاء حزينا أم غاضبا أم مبتهجا وهكذا".

وبناء على حلول حسابية (خوارزميات) صممتها عملاق تكنولوجيا المعلومات "إي.بي.إم" وبيانات من "سيمون 1"، وهو نموذج أولي متطابق تقريبا تم إطلاقه عام 2018، سيكون "سيمون 2" أكثر تفاعلا مع أفراد الطاقم.

وبينما تم تصميمه لتقديم يد العون لرواد الفضاء في إجراء تجارب علمية، يتم تدريب الروبوت الذي يتحدث الإنجليزية أيضا للمساعدة في تخفيف التفكير الجماعي، وهي ظاهرة سلوكية يمكن فيها دفع مجموعات معزولة من البشر لاتخاذ قرارات غير عقلانية.

وقال بينيوك "التفكير الجماعي أمر خطير حقا"، مضيفا أنه في أوقات النزاع أو الخلاف بين رواد الفضاء فإن أحد أهم مهام سيمون 2 الرئيسية أن يكون "جهة خارجية موضوعية يمكنك التحدث إليها، إذا كنت وحيدا، بل يمكنه أن يساعد على أن تعود المجموعة للتعاون من جديد".

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