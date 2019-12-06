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عالم

سى إن إن تكشف جهود الكونجرس لإقرار العقوبات التركية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:54 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن مجلس الشيوخ الأمريكى يتجه بقوة لفرض عقوبات على تركيا، بعد أن فقد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان آخر الداعمين له.

وقالت الشبكة، فى تقريرها، إن جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، كان الوحيد الذي يدعم منح تركيا مساحة للنظر فى اقتراح أمريكى لمعالجة أزمة شرائها أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400".

وقال "ريش" إنه لن يصيغ فقط مشروع قانون العقوبات خلال اجتماع لجنته الأسبوع المقبل، لكنه سيضغط أيضًا على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، للتحدث عن الأمر ودعمه، الذي يطالب بتوخي الحذر خلال فرض العقوبات حتى تتماشى مع المصالح الأمريكية والشركات العاملة في تركيا وأخذ المشهد الجيوسياسي الحالي في الاعتبار.

وتابع: "كنت على استعداد للسماح بالمفاوضات، ولكن بعد ذلك بوقت قصير جدًا تغيرت الأمور واتجهت للأسوأ بدلًا من الأفضل".

وأكدت الشبكة، أن خطوة "ريش" تعكس الرفض الكامل للكونجرس لأى مفاوضات جديدة، وأنه على الرغم من الاجتماعات الشخصية المتكررة للرئيس دونالد ترامب ومكالماته مع أردوغان، فإن تركيا ستواجه تكلفة مالية كبيرة بسبب تصرفاتها.

وقال "ريش": "إن اجتماع اللجنة سيأتي بعد أسبوع واحد فقط من لقاء ترامب مع أردوغان على هامش قمة الناتو التي عقدت في لندن يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وهو اجتماع يأتى بجانب مناقشات مكثفة أخرى بين كبار المسئولين الأمريكان ونظرائهم الأتراك، ولكن لم يتغير شىء".

وقال مسئول أمريكي إن الأتراك اختبروا S-400 منذ حوالي أسبوعين و"يعتقدون" أنهم ربما استخدموا طائرات F-16 كأهداف محاكاة.

وأكدت الشبكة أن العقوبات التي ستنظر فيها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستتجاوز شراء الأسلحة الروسية، وتمتد إلى الغزو التركي لشمال سوريا واستهداف حلفاء الولايات المتحدة وهم الأكراد.

ويشمل الإجراء فرض عقوبات مستهدفة وقيود على المسئولين والمؤسسات التركية ومبيعات الأسلحة المرتبطة بالعمليات في سوريا وضد الأكراد والاستمرار في استخدام S-400.

كما تشمل أيضًا لغة مصممة لمساعدة الأكراد من خلال عملية اللجوء والهجرة، وتتطلب تقريرًا عن أي جرائم حرب محتملة ارتكبت أثناء التوغل السوري.

وكان مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكد الجيش الأمريكي كان بحوزته شريط فيديو واحد على الأقل لمراقبة الطائرات دون طيار تعتقد الولايات المتحدة أنه ضبطت جريمة حرب محتملة يرتكبها مقاتلون بقيادة تركية في سوريا.

وقال "ريش": "في حال وافق الكونجرس على العقوبات، لن يتم إقرار العقوبات فقط، ولكن سيتم منع استخدام حق النقض "الفيتو" لإيقافه".

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