دعوات لاجتماع في باريس لدعم لبنان

قال مصدر أوروبي، اليوم الجمعة، إن فرنسا تصدر دعوات لاجتماع في 11 ديسمبر للمجموعة الدولية لدعم لبنان في باريس.



وتواصلت الاحتجاجات، في مناطق عدة شرق لبنان وجنوبه وشماله لليوم الـ51 على التوالي للمطالبة بحكومة مستقلة ومحاربة الفساد.



وعمد متظاهرون في مدينة طرابلس شمال لبنان، إلى قطع عدد من الطرق الفرعية والرئيسية، وقامت عناصر الجيش اللبناني بفتحها.



وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي، في وسط بيروت، عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.



وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزامًا بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلاد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية.