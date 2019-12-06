مستشفى أسوان التخصصي يستقبل مصابي حادث طريق الأعقاب

استقبل مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص، والذى يصل عددهم 7.



كان مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق قد تلقى إخطارًا يفيد بمصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بميكروباص بطريق الأعقاب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، والجثث إلى المشرحة.



على الفور انتقلت قيادات الشرطة إلى مكان الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.