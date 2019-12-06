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سياسي

الوفد: دعم المصانع المتعثرة يوفر المليارات ويحيي آمال العاملين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:45 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا من شأنها دعم القطاع الصناعي ودفعه نحو مزيد من التقدم والازدهار بما يخدم في النهاية الاقتصاد المصري ويساهم في القضاء على البطالة وخفض معدلاتها.

وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن الحكومة أعلنت ٣ مبادرات تحفيزية لتشجيع ودعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، والوقوف بجانب المصانع المتعثرة، بما يحل أزمة كبيرة لدى هذه المصانع التي أصبح أغلبها شبه متوقف عن العمل.

وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أنه يوجد الآلاف من المصانع المتعثرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الدولة خلال السنوات السابقة وإعادة تأهيلها سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين.

وتابع المهندس حمدي قوطة: "تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة ويعطي أمل لهذه المصانع المتعثرة في الاستمرار في التواجد والبقاء داخل السوق المصري".

وشدد على أن دعم وتمويل قطاع الصناعة بهذه المبادرة، يأتي في إطار النهوض أكثر بهذا القطاع كونه كقاطرة للنمو، مشيدا بدورها الإيجابي في رفع المعاناة والأعباء عن المتعثرين من أصحاب المصانع المتوقفة حاليًا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، مُحافظ البنك المركزي، أعلنوا إطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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