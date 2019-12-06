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سياسي

تفاصيل لقاء اتحاد الجمعيات الأهلية بوفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:42 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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استضاف اتحاد الجمعيات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد، وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء والتي تضم عددا من الوزراء السابقين والسفراء من قارة إفريقيا لمناقشة دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التنمية ومكافحة الفساد وقانون تنظيم العمل الأهلى بمقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وحضر اللقاء السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في مصر، والوفد الإفريقي ممثلًا في أكثر من 15 عضوا ممثلين من بلدانهم الإفريقية مثل تونس وزيمبابوي ونيجيريا ودول أخرى، وأعضاء الاتحاد، ورؤساء وأعضاء الاتحادات الإقليمية في محافظات مصر، ورؤساء جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في جميع المحافظات.

وأشاد طلعت عبدالقوى، إلى أن عدد الجمعيات الأهلية وصل إلى 57 ألف جمعية منتشرة في كل ربوع مصر والاتحاد العام على قمة الهرم الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفى الوسط 27 اتحادا إقليميا فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية والقاعدة الهرمية هي الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجالات متعددة برؤساء مجالس إدارة وأعضائها.

وأكد أن المجتمع الأهلي في مصر لعب دورا بارزًا في مجال الرعاية الصحية والتعليمية، حيث أنشأ المستشفيات والجامعات والمدارس ومساعدة الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام والمسنين وساهم العمل الأهلي في إنشاء جامعة القاهرة والمستشفيات ويوجد دراسة تفيد أن مساهمة العمل الأهلي في الخدمات الصحية أكثر من 30 % تقوم بأدائها عيادات أهلية من خلال المستوصفات والعيادات.

وأوضح "ساهم العمل الأهلى فى وضع الدستور المصري كما تحدث الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد عن المادة 75 من الدستور التى تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وتحدث عبد القوي خلال اللقاء، عن مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد والتي لخصها في النقاط الآتية:
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد على جميع أنواع العقود.

- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية.

- الإعفاء من الضرائب الجمركية على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة.

- أن تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.

- يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية.

- يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أجنبية من داخل البلاد.

- الجمعيات الأهلية تلتزم بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي.

- يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وتقوم الجمعية بنشر حسابها السنوي على موقع الجمعية.

- يجوز حل مجلس إدارة الجمعية أو حلها بحكم من القضاء بناء على طلب من الجهة الإدارية في حالة ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة أو مخالفة تلقي الأموال أو جمع التبرعات دون الموافقة من الجهة الإدارية.

- يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية لمدة محددة يحددها الوزير المختص.

- ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، يهدف إلى توفير الدعم المالي لأنشطة الجمعيات الأهلية.

- ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، وهو الذي يضع سياسة العمل الاجتماعي في مصر ويعطي الدعم الفني والتنسيقي والمؤسس للجمعيات الأهلية.

- يتضمن القانون بابا للتطوع يهدف لتنظيم العمل التطوعي وتشجيع روح المبادرة، وتحديد حقوق المتطوعين وواجباتهم.

- تم إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية في حالة ارتكاب المخالفات.

- يجوز حل الجمعية أو مجلس الإدارة بحكم قضائي وليس بقرار من الجهة الإدارية، وذلك بقرار سبب فى حالة وجود مخالفات جسيمة أو مخالفات تضر بالأمن القومى.

وفي النهاية قام الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد، بتكريم أعضاء الوفد والسفير أشرف راشد ممثلًا عن وزارة الخارجية بإعطاء درع الاتحاد العام لهم وشكرهم على تشريفهم والاهتمام بقضايا المجتمع المدني.

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