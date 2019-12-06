سعيد الماروق يقترب من إنهاء أعمال مكساج "الفلوس" لتامر حسني

انتهى النجم تامر حسني مؤخرًا من تصوير أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك في العمل المنتظر عرضه في الـ25 من ديسمبر القادم.



علمت "الدستور"، أن العمل لا يزال في مراحل أعمال المكساج والمونتاج الخاصة بالنسخة النهائية التي سوف يتم إعطائها للسينمات خلال الفترة المقبلة، وهو ما عطل تسليمها إلى وقتنا الحالي.



وكشف المخرج سعيد الماروق في تصريح لـ"الدستور" قائلًا: "الفيلم انتهينا بنسبة كبيرة للغاية من كافة تفاصيله من أعمال مونتاج ومكساج وخلافه، ويتبقى له تفاصيل صغيرة ليصبح جاهزًا للعرض.



واختتم: بالتأكيد هذا أمر طبيعي للغاية أن نعتني بالعمل لإخراجه على أفضل شكل ممكن لآخر لحظة، ولا يوجد مشكلة أو شىء من هذا القبيل، فالعمل أصبح جاهزا للعرض الجماهيري وسيطرح في ميعاده.



"الفلوس" من بطولة، تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم، أحمد السقا، مي عزالدين، على ربيع، ويزو، والراقصة جواهر، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.

