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مصر

"عادة مرة أخرى".. وزارة البيئة تطلق نسرًا مهاجرًا بعد علاجه بسانت كاترين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:36 م
جريدة الدستور
أريج الجيار _ محمد إبراهيم
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أطلقت وزارة البيئة أول نسر من نوع "Griffon Vulture"، بعد أن تم علاجه في محمية سانت كاترين، بالتعاون مع مركز إنقاذ الحياة البرية التابع لمشروع "صون الطيور الحوامة المهاجرة" بالوزارة، وبمشاركة المجتمع المحلي وحراس البيئة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للوصول إلى المستوى العالمي في حماية التنوع البيولوجي والحياة البرية، والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.

تم العثور على النسر في منطقة الحد الشرقي لمحمية سانت كاترين، وكان في حالة تعب شديدة، مما أدى به إلى عدم القدرة على الطيران ومواصلة رحلته، وتم توفير الرعاية البيطرية له من قبل طبيب بيطري متخصص لمدة 10 أيام متواصلة، حتى تمكن من استعادة قدرته على الطيران، وتمت إعادة إطلاقه إلى بيئته الطبيعية.

وفي مفاجأة تعكس قيمة الحياة البرية، عاد النسر إلى المكان الذى تم علاجه به مرة أخرى، كما لو كان يقدم الشكر والعرفان لمساعدته وعلاجه، وتقوم الوزارة بإعداد قصة مصورة حول هذا النسر، ضمن استراتيجيتها لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع؛ لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وخاصة مع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر.

يذكر أن وزارة البيئة أقامت أول مركز لإنقاذ الحياة البرية، خلال موسم الهجرة الحالي بشكل تجريبي، بهدف توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة، التي تحط وتستريح خلال هجرتها بمدينة شرم الشيخ والمناطق المجاورة، وذلك بالتعاون مع مشروع "صون الطيور المهاجرة"، وأحد الفنادق العاملة بشرم الشيخ.

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